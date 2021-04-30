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В Ростовской области 9-летний велосипедист попал под колеса авто

В Ростовской области 9-летний велосипедист попал под колеса авто
В Ростовской области водитель на автомобиле сбил 9-летнего велосипедиста. Происшествие случилось 4 мая на улице Энтузиастов в Волгодрнске.

Ребенок катался на велосипеде во дворе многоквартирного дома №22. В это время на территорию дома с проезжей части заезжал 79-летний мужчина на «ВАЗ-21113». Шофер не заметил мальчика и сбил его.

- В результате столкновения ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Если вину водителя докажут, в зависимости от степени повреждений у ребенка, ему грозит ответственность: штраф, лишение прав или свободы.

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