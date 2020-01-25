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В Ростовской области в столкновении грузовика и легковушки погибли трое

В Ростовской области в столкновении грузовика и легковушки погибли трое
Три человека стали жертвами ДТП в Ростовской области. Жуткая авария произошла на трассе Самбек — Матвеев Курган 28 января около 13:30.

По предварительной информации, 58-летний водитель «Киа Серато» не справился с управлением. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Хёндай Портер» под управлением 42-летнего мужчины.

Удар был настолько сильный, что автомобили стали похожи на груду металла. В результате ДТП погибли оба водителя и 20-летняя пассажирка «Киа». Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

- По факту ДТП проводится проверка, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.


Фото и видео: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

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