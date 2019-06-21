Три человека, включая младенца, погибли в аварии на трассе Ростов — Волгодонск



На трассе Ростов — Волгодонск в результате ДТП погибли три человека, ещё один человек получил травмы. Трагедия произошла в Багаевском районе 24 июня около 14:30.



По предварительным данным, 35-летний водитель «Хёндай Элантра» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирским автобусом под управлением 58-летнего мужчины.



В результате столкновения легковушку смяло настолько, что она превратилась в груду металлолома. Целым остался только бампер, всё остальное разворотило «в мясо».



В этой страшной аварии погибли водитель «Хёндай», его 31-летняя пассажирка и маленький ребёнок.



- Водитель автобуса получил травмы и был доставлен в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



На месте работают сотрудники спецслужб. По факту аварии проводится проверка.