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Три человека, включая младенца, погибли в аварии на трассе Ростов — Волгодонск

Три человека, включая младенца, погибли в аварии на трассе Ростов — Волгодонск
На трассе Ростов — Волгодонск в результате ДТП погибли три человека, ещё один человек получил травмы. Трагедия произошла в Багаевском районе 24 июня около 14:30.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Хёндай Элантра» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирским автобусом под управлением 58-летнего мужчины.

В результате столкновения легковушку смяло настолько, что она превратилась в груду металлолома. Целым остался только бампер, всё остальное разворотило «в мясо».

В этой страшной аварии погибли водитель «Хёндай», его 31-летняя пассажирка и маленький ребёнок.

- Водитель автобуса получил травмы и был доставлен в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

На месте работают сотрудники спецслужб. По факту аварии проводится проверка.

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