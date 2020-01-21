Двое погибли, двое пострадали в жуткой аварии на трассе в Ростовской области



В результате ДТП в Ростовской области погибли два человека, ещё двое пострадали. Страшная авария произошла на трассе Шахты - Цимлянск утром 23 января.



По предварительной информации, 72-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением. Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ладу Калину» под управлением 47-летнего мужчины. От ВАЗа буквально ничего не осталось — он стал похож на груду металла.



Пенсионер из «семёрки» и его 69-летняя пассажирка скончались на месте. Травмы получили 20-летний и 13-летний пассажиры «Лады». Их доставили в больницу.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области добавили, что по факту ДТП проводится проверка.