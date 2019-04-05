При ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли три человека



Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе Ростов-Волгодонск. Ужасная трагедия произошла 7 апреля около 17 часов в Багаевском районе.



Двигаясь по дороге, 31-летний водитель «Ситроен С4» не уступил дорогу фургону «Хино 500» под управлением 34-летнего мужчины. В итоге автомобили столкнулись, от удара легковушка отлетела на обочину и опрокинулась на бок.



- В результате происшествия погибли три человека, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



На месте скончались водитель «Ситроена», а также 25-летний парень и 22-летняя девушка, которые ехали на пассажирских сидениях. По факту ДТП проводится проверка.



