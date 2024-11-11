В Ростовской области в ДТП с легковушкой пострадали водитель и пассажир

Фото: ГКУ РО «РО ПСС»

В Ростовской области, неподалеку от Батайска, произошла серьезная авария. В результате данного ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2106. Авария случился 9 ноября около 11:30 около села Самарское.Столкновение произошло за мостом, когда ВАЗ-2106 столкнулся с ВАЗ-2112, движущимся в сторону трассы М-4 Дон. Удар был настолько сильным, что один из бамперов превратился в бесформенную массу металла, а второй автомобиль получил серьезные механические повреждения.В ГКУ РО «РО ПСС» уточнили, что из-за силы удара оба водителя и пассажиры оказались заблокированы в своих машинах. Спасатели установили конусы для ограждения, отключили аккумуляторные батареи, а пострадавших освободили с использованием гидравлического инструмента.В результате аварии пострадали пассажир и водитель шестерки. Их доставили с травмами в медицинское учреждение.В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства данного происшествия.