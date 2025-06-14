В массовом ДТП под Азовом пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Происшествие случилось в дневное время 14 июня в окрестностях города Азова.По имеющимся сведениям, водитель грузового автомобиля «КамАЗ», мужчина 40 лет, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Фольксваген Тигуан», которым управлял водитель 70 лет. От удара «Фольксваген» по инерции продвинулся вперед и столкнулся с автомобилем «БМВ 320», за рулем которого находился 30-летний мужчина. В свою очередь, «БМВ» совершил столкновение с автомобилем «Тойота», которым управлял водитель 39 лет.Как заявили в региональной дорожной полиции, травмы получили водитель «Фольксвагена», а также двое его пассажиров в возрасте 51 года и 75 лет.