В Ростовской области в массовом ДТП с грузовиком пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области

30 сентября в Матвеево-Курганском районе на трассе Самбек — Матвеев Курган произошло серьёзное ДТП с участием грузовика. В результате аварии пострадали два человека.По предварительным данным, виновником ДТП стал 27-летний водитель автомобиля ЗАЗ «Вида», который в районе села Рясное не выбрал безопасную дистанцию с грузовиком ДАФ. В результате легковушка врезалась в большегруз, от удара её отбросило на «Киа Рио» и «Фольксваген Джетта». Легковой автомобиль превратился в жестяную банку.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали 24-летний пассажир ЗАЗ «Вида» и 22-летний пассажир «Фольксваген Джетта». Оба они госпитализированы с травмами.