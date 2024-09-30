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В Ростовской области в массовом ДТП с грузовиком пострадали два человека

В Ростовской области в массовом ДТП с грузовиком пострадали два человека
30 сентября в Матвеево-Курганском районе на трассе Самбек — Матвеев Курган произошло серьёзное ДТП с участием грузовика. В результате аварии пострадали два человека.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 27-летний водитель автомобиля ЗАЗ «Вида», который в районе села Рясное не выбрал безопасную дистанцию с грузовиком ДАФ. В результате легковушка врезалась в большегруз, от удара её отбросило на «Киа Рио» и «Фольксваген Джетта». Легковой автомобиль превратился в жестяную банку.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали 24-летний пассажир ЗАЗ «Вида» и 22-летний пассажир «Фольксваген Джетта». Оба они госпитализированы с травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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