В Ростовской области 15-летний водитель мопеда пострадал в ДТП

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В селе Синявском Ростовской области 15-летний подросток пострадал в ДТП. Авария произошла 22 апреля в селе Синявском.Предварительно, 36-летний водитель на «Ладе Весте» ехал по Красноармейской около 22:00. Неподалеку от дома № 200 при повороте направо на нерегулируемом перекрестке он не пропустил мопед ZS50-A. Водитель не успел вырулить, и машина на большой скорости протаранила двухколесный транспорт, которым управлял несовершеннолетний.- В результате аварии пострадал 15-летний водитель мопеда. Его доставили с травмами в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.