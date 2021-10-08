В Зверево 49-летний водитель мопеда пострадал в ДТП с иномаркой

В городе Зверево Ростовской области 49-летний мужчина на мопеде пострадал в аварии. ДТП случилось около 13 часов 11 октября.По предварительным данным, 25-летний парень за рулем «Опеля Астра» ехал по улице Советской. В районе дома № 2С он начал поворачивать налево. В это время по встречной полосе двигался 49-летний мужчина на мопеде «Сабур». Автомобилист не уступил дорогу двухколесному транспорту. Мопед на большой скорости врезался в иномарку. От сильного удара он отлетел в сторону, а водитель упал на асфальт.- В результате ДТП 49-летний мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.