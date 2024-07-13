В ДТП в Ростовской области пострадал 16-летний водитель мопеда и его пассажир

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В Ростовской области в ДТП пострадали водитель мопеда и его пассажир. Авария произошла в Белокалитвинском районе 12 июля.Около 14:30 по трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск ехал 46-летний мужчина на «Мазде СХ-5». Предварительно, автомобилист поворачивал налево и не уступил дорогу мопеду «GT-50-MAX». Двухколесный транспорт столкнулся с «Маздой».По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали 16-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир. Их доставили в медучреждение.