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В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадали две женщины

В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадали две женщины
В Ростовской области произошло столкновение «Киа Рио» и КамАЗа. Авария случилась вечером 2 ноября на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 27-летний водитель на «Киа Рио», не рассчитав дистанцию, врезался в КамАЗ, за рулем которого был 63-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадали две пассажирки иномарки, - комментируют в ведомстве. - В больницу были доставлены 47-летняя женщина и 20-летняя девушка.

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