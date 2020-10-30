В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадали две женщины

В Ростовской области произошло столкновение «Киа Рио» и КамАЗа. Авария случилась вечером 2 ноября на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 27-летний водитель на «Киа Рио», не рассчитав дистанцию, врезался в КамАЗ, за рулем которого был 63-летний мужчина.- В результате ДТП пострадали две пассажирки иномарки, - комментируют в ведомстве. - В больницу были доставлены 47-летняя женщина и 20-летняя девушка.