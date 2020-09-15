В ростовской области два человека пострадали в аварии с КамАЗом

На трассе под Ростовом в результате столкновения с КамАЗом пострадали два человека. Авария случилась утром 17 сентября.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на 16-м километре трассы “Ростов-Батайск” столкнулись КамАЗ и легковушка. По предварительным данным, 23-летний водитель грузовой машины нарушил безопасную дистанцию и врезался в “Ладу”, за рулем которой был 28-летний парень.- Водитель легкового автомобиля и пассажир - 29-летняя девушка - получили травмы, - добавили в ведомстве. - Пострадавшие госпитализированы.Машины также получили серьезные механические повреждения. От удара с грузовиком легковушка превратилась в груду металла и восстановлению не подлежит.