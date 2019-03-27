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Парень и две девушки пострадали в ДТП с участием КамАЗа на трассе М-4 «Дон»

Парень и две девушки пострадали в ДТП с участием КамАЗа на трассе М-4 «Дон»
Фото: Ростов-Главный
В Ростовской области в результате аварии на трассе М-4 «Дон» пострадали три человека. ДТП произошло 29 марта на 968-м километре автодороги.

По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗ-2112» не соблел дистанцию и врезался в КамАЗ.
- В аварии пострадали водитель и две 20-летние пассажирки «двенадцатой», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – С различными травмами пострадавших доставили в больницу.

32-летний водитель грузовика не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.

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