Парень и две девушки пострадали в ДТП с участием КамАЗа на трассе М-4 «Дон»



Фото: Ростов-Главный

В Ростовской области в результате аварии на трассе М-4 «Дон» пострадали три человека. ДТП произошло 29 марта на 968-м километре автодороги.



По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗ-2112» не соблел дистанцию и врезался в КамАЗ.

- В аварии пострадали водитель и две 20-летние пассажирки «двенадцатой», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – С различными травмами пострадавших доставили в больницу.



32-летний водитель грузовика не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.