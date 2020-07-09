На трассе М-4 «Дон» в массовом ДТП погибла женщина, еще семеро пострадали

Под Ростовом в массовом ДТП с участием КамАЗа погибла женщина, еще семь человек пострадали. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 12 июля на трассе М-4 «Дон».По предварительным данным, 35-летний мужчина на «Крайслере» протаранил КамАЗ. От удара иномарку отбросило на «Хендай Солярис», за рулем которого был 41-летний водитель.В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области отметили, что в результате аварии погибла пассажирка «Крайслера». Водитель и двое детей пострадали.- В происшествии также получили травмы и были доставлены в больницу водитель и два пассажира «Хендай», в том числе несовершеннолетний, - добавили в ведомстве.