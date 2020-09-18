В Ростовской области разыскивают 25-летнего водителя, насмерть сбившего пешехода

В Ростовской области разыскивают 25-летнего водителя «ВАЗ-2109» с номерами А141ЕМ 116 RUS, который насмерть сбил пешехода. Трагическое ДТП произошло 19 сентября около восьми часов вечера в Каменске-Шахтинском.Как стало известно, водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по улице Советской, сбил 60-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Елена Волкова скончалась до приезда «скорой». Сообщается, что в результате ДТП у машины разбиты передние фары и лобовое стекло, повреждены решётки радиатора.В совершении преступления подозревают Алексея Квашенко, уроженца посёлка Лиховского Каменска-Шахтинского. Молодой человек ранее был судим по статье «Кража».Если вы что-нибудь знаете о местонахождении виновника ДТП, сообщите в МО МВД «Каменский» по телефонам: 8 (86365) 7-28-31, 7-46-96, 02.