Фото: ГАИ РО

В Ростовской области произошло ДТП, пострадал 13-летний водитель мотоцикла. Авария случилась 28 июня около 11:00 в поселке Орловском.По предварительной информации, подросток на мотоцикле «Кайо 125» ехал по улице Первой Конной Армии. Рядом с домом № 9 он попытался совершить обгон, но столкнулся с «Ладой 217130», которая ехала впереди.В ГИБДД региона сообщили, что мотоциклист получил травмы и был госпитализирован для лечения.