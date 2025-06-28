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В Ростовской области произошло ДТП, пострадал 13-летний водитель мотоцикла

В Ростовской области произошло ДТП, пострадал 13-летний водитель мотоцикла
В Ростовской области произошло ДТП, пострадал 13-летний водитель мотоцикла. Авария случилась 28 июня около 11:00 в поселке Орловском.

По предварительной информации, подросток на мотоцикле «Кайо 125» ехал по улице Первой Конной Армии. Рядом с домом № 9 он попытался совершить обгон, но столкнулся с «Ладой 217130», которая ехала впереди.

В ГИБДД региона сообщили, что мотоциклист получил травмы и был госпитализирован для лечения.
Фото: ГАИ РО
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