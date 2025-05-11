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В ДТП в Ростовской области аварии погиб 35-летний мотоциклист и пострадала женщина

В ДТП в Ростовской области аварии погиб 35-летний мотоциклист и пострадала женщина

На автодороге в Азовском районе Ростовской области произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь 35-летнего байкера и причинившее вред здоровью женщины. Информация об этом поступила от областного управления ГИБДД.

Инцидент произошел 11 мая в 19:08 на трассе, соединяющей Ростов и Азов. По предварительной информации, 35-летний водитель мотоцикла потерял контроль над транспортным средством. Мотоцикл марки «Хонда», двигаясь на высокой скорости, столкнулся с отбойником.

Согласно данным, предоставленным областной Госавтоинспекцией, мотоциклист скончался на месте аварии. Его пассажирка получила ранения. Пострадавшая была госпитализирована для оказания необходимой медицинской помощи.
Фото: Госавтоинспекция РО
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