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В Ростовской области столкнулись грузовик и мотоцикл: есть пострадавшие

В Ростовской области столкнулись грузовик и мотоцикл: есть пострадавшие
Днем 5 июля на трассе, соединяющей Азов и Староминскую, произошло дорожное происшествие, в котором мотоцикл столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего пострадали водитель мотоцикла и его пассажирка.

По имеющейся информации, 45-летний водитель грузовика, начиная движение от обочины, не предоставил преимущество двигавшемуся в том же направлении мотоциклу "Мотолэнд", что привело к столкновению.

- В результате ДТП 40-летний водитель мотоцикла и его 18-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу, - сообщили в областной Госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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