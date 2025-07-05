В Ростовской области столкнулись грузовик и мотоцикл: есть пострадавшие

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Днем 5 июля на трассе, соединяющей Азов и Староминскую, произошло дорожное происшествие, в котором мотоцикл столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего пострадали водитель мотоцикла и его пассажирка.По имеющейся информации, 45-летний водитель грузовика, начиная движение от обочины, не предоставил преимущество двигавшемуся в том же направлении мотоциклу "Мотолэнд", что привело к столкновению.- В результате ДТП 40-летний водитель мотоцикла и его 18-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу, - сообщили в областной Госавтоинспекции.