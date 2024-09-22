В Ростове без вести пропала 42-летняя женщина

Фото: ЛизаАлерт.

В Ростове-на-Дону родные ищут без вести пропавшую 42-летнюю женщину. О местонахождении Ирины Гончаренко (Цветковой) ничего не известно примерно два месяца.Она ушла из дома 8 августа в неизвестном направлении. Когда Ирина перестала выходить на связь, близкие забили тревогу. Родственники написали заявление в полицию. Также они обратились к волонтерам.Рост Ирины - 155 сантиметров, она худощавого телосложения. У женщины темно-русые волосы и карие глаза.Во что одета пропавшая, неизвестно.Если вы знаете, где может находиться Ирина, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.