В Ростовской области парень на внедорожнике попал в ДТП, влетев в глубокую яму

В Ростовской области 24-летний парень за рулем внедорожника пострадал в ДТП. Авария случилась в в ночь на 28 марта в селе Кагальник Азовского района.По предварительной информации, водитель «УАЗ Патриот» ехал по улице Ломоносова. В районе дома №21 он разогнался и не справился с управлением. Автомобиль на высокой скорости наехал на яму. Парень оказался не пристегнут ремнем безопасности, и от резких движений транспорта получил телесные повреждения.- В результате ДТП 24-летнего водителя внедорожника с травмами доставили в больницу, - прокомментировал инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.