В Ростовской области водитель мопеда попал в ДТП
На трассе в Азовском районе 60-летний водитель попал в ДТП. Авария случилась 7 августа на автодороге Кулешовка - Высочино.
По предварительным данным, водитель мопеда WONJAN ZN-50 превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание.
- В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, - прокомментировал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков. - По факту случившегося проводится проверка.