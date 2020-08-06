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В Ростовской области водитель мопеда попал в ДТП

В Ростовской области водитель мопеда попал в ДТП
На трассе в Азовском районе 60-летний водитель попал в ДТП. Авария случилась 7 августа на автодороге Кулешовка - Высочино.

По предварительным данным, водитель мопеда WONJAN ZN-50 превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание.

- В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, - прокомментировал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков. - По факту случившегося проводится проверка.

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