Житель Ростовской области получил травмы, врезавшись в микроавтобус и грузовик



В Азовском районе Ростовской области один человек пострадал в результате ДТП. Авария произошла в селе Кулешовка около 21 часа 1 февраля.



По улице Ленина ехал 29-летний парень на «Форд Фокус». По предварительной информации, он превысил безопасную скорость и потерял управление. Иномарка врезалась в припаркованный микроавтобус «ГАЗ-2705». Затем «Форд» отбросило на стоящий грузовик «ГАЗ-53Б».



- Водитель иномарки получил травмы, - рассказал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД «Азовский» Геннадий Правдюков. - Прибывшие на место медики доставили его в больницу.