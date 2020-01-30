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Житель Ростовской области получил травмы, врезавшись в микроавтобус и грузовик

Житель Ростовской области получил травмы, врезавшись в микроавтобус и грузовик
В Азовском районе Ростовской области один человек пострадал в результате ДТП. Авария произошла в селе Кулешовка около 21 часа 1 февраля.

По улице Ленина ехал 29-летний парень на «Форд Фокус». По предварительной информации, он превысил безопасную скорость и потерял управление. Иномарка врезалась в припаркованный микроавтобус «ГАЗ-2705». Затем «Форд» отбросило на стоящий грузовик «ГАЗ-53Б».

- Водитель иномарки получил травмы, - рассказал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД «Азовский» Геннадий Правдюков. - Прибывшие на место медики доставили его в больницу.

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