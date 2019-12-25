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В Ростовской области 27-летний парень пострадал в ДТП

В Ростовской области 27-летний парень пострадал в ДТП
Авария с одним пострадавшим произошла в Ростовской области. Два авто столкнулись в Азове на улице Дружбы. ДТП случилось около 1 часа 27 декабря в районе дома № 16.

Предварительно, 27-летний водитель за рулём «Рено Логан» превысил скорость и, не выдержав дистанцию, врезался в «Тойота Королла». Второй иномаркой управлял 62-летний мужчина.

- В результате аварии пострадал водитель «Рено», - отметили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

С травмами молодого человека доставили в больницу.

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