В Ростовской области на реке Северский Донец перевернулась лодка с рыбаками

В Ростовской области произошла трагедия: на реке Северский Донец перевернулась лодка с рыбаками. Происшествие случилось близ поселка Синегорского, расположенного в Белокалитвинском районе.

Предварительная информация указывает на то, что во время рыбалки моторная лодка наткнулась на песчаную косу, что спровоцировало ее опрокидывание. Одному из рыбаков удалось самостоятельно выплыть и спастись, однако тело его 57-летнего товарища было обнаружено спасателями позже. Поиски третьего участника инцидента продолжаются.
