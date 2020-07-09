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В Ростовской области перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

В Ростовской области перевернулась лодка с четырьмя рыбаками
В Ростове опрокинулась лодка с пассажирами. Водный транспорт с четырьмя рыбаками перевернулся 14 июля около 12:00 в Нахичеванской протоке Дона.

Стало известно, что два жителя Ростова и два азовчанина рыбачили. Проходившее мимо судно создало такое сильное волнение на реке, что лодка с мужчинами качнулась, а затем перевернулась. Пассажиры оказались за бортом. Они чудом спаслись от волны, которая накрывала. На место ЧП прибыли спасатели.

- Потерпевших доставили в подразделение. Лодка на тросе следовала за хозяином, - сообщили в поисково-спасательной службе на внутренних водах Ростовской области.

Сейчас рыбаки находятся в безопасности. Их жизням ничего не грозит.

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