Моторная лодка перевернулась на реке в Ростове: одного пассажира не удалось найти



В реке Дон на территории Ростова опрокинулась моторная лодка. Инцидент произошёл 17 июля около 16:30 в районе Кумженской рощи.



В плавсредстве находились три человека. Пока не известно, по каким причинам оно перевернулось. Двум пассажирам удалось самостоятельно спастись. Однако третий до сих пор не найден. Сотрудники спецслужб прочёсывают реку в поисках пропавшего.



- Сейчас на месте работают следователи, - сообщили в СУТ СК России. - Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Специалисты начали доследственную проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.