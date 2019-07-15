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Моторная лодка перевернулась на реке в Ростове: одного пассажира не удалось найти

Моторная лодка перевернулась на реке в Ростове: одного пассажира не удалось найти
В реке Дон на территории Ростова опрокинулась моторная лодка. Инцидент произошёл 17 июля около 16:30 в районе Кумженской рощи.

В плавсредстве находились три человека. Пока не известно, по каким причинам оно перевернулось. Двум пассажирам удалось самостоятельно спастись. Однако третий до сих пор не найден. Сотрудники спецслужб прочёсывают реку в поисках пропавшего.

- Сейчас на месте работают следователи, - сообщили в СУТ СК России. - Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Специалисты начали доследственную проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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