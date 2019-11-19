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В Ростовской области мужчина, ограбивший подростка, получил полтора года «строгача»

В Ростовской области мужчина, ограбивший подростка, получил полтора года «строгача»
Зерноградский районный суд вынес приговор мужчине, ограбившему подростка. Злоумышленник совершил преступление летом 2019 года.

По информации суда, осужденный подошел к подростку, расстегнул застежку цепочки и забрал драгоценность. Несовершеннолетний не смог ему противиться ввиду своего беспомощного состояния.

С украшением дончанин ушел с места происшествия. Ограбленный школьник рассказал о случившемся родителям. Близкие потерпевшего написали заявление в полицию. В скором времени подозреваемый был арестован. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В ходе расследования выяснилось, что задержанный ранее был судим.

- За совершенное преступление суд приговорил злоумышленника к одному году и шести месяцам колонии строгого режима, - отмечается в судебном акте.

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