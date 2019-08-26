Ростовчанин получил два года «строгача» за кражу конфет



За кражу конфет из супермаркета житель Ростова получил два года колонии. Об этом сообщается на сайте Ворошиловского районного суда донской столицы.



Мужчина пошёл 14 марта в супермаркет. Там он взял с полки шесть коробок конфет общей стоимостью около 900 рублей и спрятал их под одеждой. Он быстро прошёл через кассы и направился к выходу. Охранник попытался его остановить, но мужчина сбежал. Конфетами он распорядился по своему усмотрению.



Через некоторое время злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Как оказалось, ранее он был судим несколько раз. Так, в 2016 году его четыре раза приговаривали к заключению за грабёж, кражу и оскорбление представителя власти.



Суд признал его виновным и приговорил к двум годам колонии строгого режима.