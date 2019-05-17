На Дону осудили мужчину, разрубившего голову товарищу топором



Октябрьский районный суд Ростовской области вынес приговор мужчине, который разрубил голову товарищу топором. За совершенное преступление злоумышленник получил восемь лет колонии строгого режима.



По версии суда, происшествие случилось в ноябре 2018 года. В тот вечер мужчина пришел в гости к своему товарищу. Друзья накрыли стол и начали выпивать. Когда градус ударив в голову, собутыльника начали ругаться. Гость несколько раз оскорбил товарища. Такое поведение разозлило хозяина дома, он взял топор, который стоял возле печи, и ударил знакомого по голове. От полученного ранения он скончался на месте.



На утро злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». За совершенное преступление суд приговорил подозреваемого к восьми годам колонии строго режима.