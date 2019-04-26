В Волгодонске мужчине, зарезавшему 26-летнего парня, вынесли приговор



В городе Волгодонске мужчине, который зарезал 26-летнего парня в ходе потасовки, вынесли приговор. Злоумышленник, обвиняемый по статье «Убийство», получил 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.



По версии следствия, происшествие случилось в начале февраля 2018 года в районе ЖК «Акварель». Несколько мужчин выясняли отношения на улице Мира. В скором времени словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой одни из мужчин достал из машины нож и несколько раз ударил 26-летнего парня. От полученных ранений бедолага скончался на месте происшествия.



Подозреваемый сбежал с места происшествия, однако вскоре был арестован. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

- Волгодонский районный суд приговорил злоумышленника к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, - отметили в суде. – Кроме того, ему придется выплатить родственникам погибшего 800 000 рублей.