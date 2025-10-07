Новости
В Ростовской области иномарка сбила двух пешеходов, которые ссорились на обочине

В ночь на 6 октября в Зерноградском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В ходе ссоры у проезжей части водитель и пассажир легковушки были сбиты другим автомобилем.

Словесная перепалка между находившимися в салоне людьми началась еще в пути, недалеко от хутора Болдиновка. В конечном итоге водитель принял решение остановить машину, чтобы продолжить выяснение отношений, выйдя на обочину.

В это же время по автодороге следовал автомобиль марки Chevrolet Aveo. Важно отметить, что вследствие недостаточного освещения и темной одежды на пострадавших управлявший Chevrolet Aveo не успел вовремя заметить людей, находившихся на краю дороги, что привело к наезду.

Итогом этого происшествия стали травмы, полученные 37-летним мужчиной, находившимся за рулем, и его 19-летним попутчиком, оказавшимся на обочине в момент столкновения.
Фото: Госавтоинспекция РО
