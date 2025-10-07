Новости
На Дону за неделю вдвое сократилось число районов, пострадавших от засухи

В Ростовской области за минувшую неделю число районов, где была зафиксирована засуха, сократилось почти вдвое. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

На 6 октября в области осталось всего 10 районов, где сельскохозяйственные угодья пострадали от засухи. Почвенная засуха все еще наблюдается на полях Белой Калитвы и Маргаритово, а также в Куйбышевском, Семикаракорском, Обливском, Кагальницком и Миллеровском районах под пропашными культурами. Озимая пшеница страдает от засухи в Казанской, Боковской и Чертковском районах.

Примечательно, что всего неделю назад засуха фиксировалась в 22 районах области.

Вероятно, уменьшение числа пострадавших районов связано с наступлением сезона дождей. На севере области за последнюю неделю несколько раз прошли осадки, что положительно сказалось на состоянии почвы.

Отметим, что в Ростовской области второй год подряд наблюдается сильная засуха. Из-за отсутствия осадков и жаркого лета большая часть урожая погибла. В результате местные фермеры сталкиваются с серьезными экономическими трудностями.

Для оказания помощи фермерам в области введен режим чрезвычайной ситуации на площади около 203 тысяч гектаров. Это позволило предоставить дополнительную поддержку пострадавшим от засухи.
