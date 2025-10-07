Новости
В Ростове не удалось выбрать подрядчика для проектирования реконструкции очистных сооружений

В Ростове не удалось выбрать подрядчика для проектирования реконструкции очистных сооружений. Об этом стало известно 7 октября на сайте госзакупок.

Ранее, в сентябре 2025 года, «Ростовводоканал» уже объявлял тендер на выполнение этой работы. Компания была готова заплатить 767 миллионов рублей за разработку проектной и рабочей документации. Но тогда ни один из участников не смог предложить подходящее предложение. В октябре тендер был объявлен повторно.

Возможно, причина неудачи в первом конкурсе заключалась в слишком высокой стоимости контракта. Во втором тендере заказчик указал, что цена была одобрена независимой экспертизой.

Подрядчик, выбранный по результатам конкурса, должен будет подготовить всю необходимую документацию к 31 марта 2026 года.
Фото: РостовРу
