Водитель въехал в стоящий на обочине автомобиль в Ростовской области

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В Ростовской области произошла авария, в которой водитель иномарки столкнулся с автомобилем, стоящим на обочине. Это происшествие случилось 30 ноября в Ремонтненском районе.Автомобиль марки «Лада», которым управлял 54-летний мужчина, двигался по трассе Элиста - Зимовники. На обочине располагался припаркованная «Мазда 3» с водителем в возрасте 26 лет. Иномарка не полностью выехала на обочину, и ее владелец не обозначил свое транспортное средство каким-либо образом.В результате водитель «Лады» на высокой скорости врезался в стоящий автомобиль. Он не заметил машину, находящуюся в темноте, и не успел отреагировать на опасность.По информации региональной Госавтоинспекции, ни один из участников ДТП не получил травм. Тем не менее оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. У «Лады» существенно помяты капот и передний бампер, а у «Мазды» пострадали задний бампер и багажник.