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Иномарка сбила 39-летнего мужчину на пешеходном переходе в Ростовской области

Иномарка сбила 39-летнего мужчину на пешеходном переходе в Ростовской области
В Шахтах Ростовской области иномарка сбила 39-летнего пешехода. ДТП случилось 9 декабря около 7:00. 

В районе проспекта Победы произошло дорожно-транспортное происшествие. За рулём автомобиля «Форд Мондео» находился водитель в возрасте 47 лет. Внезапно на проезжей части он увидел пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора.

Водитель не успел вовремя затормозить и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу на скорой помощи.

Возможно, причиной аварии стала плохая видимость на дороге. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости использования светоотражающей одежды в тёмное время суток и в условиях тумана. 
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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