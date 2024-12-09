Иномарка сбила 39-летнего мужчину на пешеходном переходе в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Шахтах Ростовской области иномарка сбила 39-летнего пешехода. ДТП случилось 9 декабря около 7:00.В районе проспекта Победы произошло дорожно-транспортное происшествие. За рулём автомобиля «Форд Мондео» находился водитель в возрасте 47 лет. Внезапно на проезжей части он увидел пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора.Водитель не успел вовремя затормозить и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу на скорой помощи.Возможно, причиной аварии стала плохая видимость на дороге. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости использования светоотражающей одежды в тёмное время суток и в условиях тумана.