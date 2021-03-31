В Ростовской области мужчина на кроссовере сбил водителя, чинившего свое авто на обочине

В Ростовской области водитель иномарки сбил мужчину, чинившего свой автомобиль на обочине трассы. Авария произошла вечером 1 апреля на автодороге Новочеркасск – станица Багаевская в Октябрьском районе.Мужчина ехал за рулем минивэна марки "ВАЗ 2120". В пути он понял, что машина неисправна. Водитель остановился на краю проезжей части, чтобы устранить поломку. Он включил свет, но поставить знак аварийной остановки забыл.Пока он ремонтировал автомобиль, в него врезался ехавший в попутном направлении кроссовер "Сузуки Гранд Витара" под управлением 28-летнего парня. По какой-то причине молодой человек вовремя не заметил стоящий на краю проезжей части минивэн. В итоге водитель ВАЗа оказался под собственным автомобилем. Столкновение было настолько сильным, что после него кроссовер перевернулся.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия водитель отечественного авто получил телесные повреждения. Полиция ведет расследование этого дела. Однако, пока трудно сказать, по чьей вине произошла трагическая авария.