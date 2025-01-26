Раскаленая печь привела к пожару в частном доме в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 24 января в частном доме произошел пожар. Происшествие случилось в хуторе Ериковском Дубовского района.Пламя вспыхнуло около 15:30 на улице Кирова, 1. Из-за раскаленной печи загорелся шкаф, который стоял рядом. Огонь за считанные минуты охватил порядка 10 квадратных метров.На вызов приехали четыре спасателя на двух единицах техники. Они потушили пожар.Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в происшествии никто не пострадал.