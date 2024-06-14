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В Волгодонске 9-летний мальчик устроил пожар, играя с зажигалкой

В Волгодонске 9-летний мальчик устроил пожар, играя с зажигалкой
В Волгодонске 9-летний мальчик поджег квартиру, играя с зажигалкой. Пожар случился 14 июня в многоэтажке на проспекте Строителей.

По предварительным данным, девятилетний мальчик баловался с зажигалкой в одной из квартир. В какой-то момент огонь попал на вещи. Тогда ребенок испугался и позвал на помощь бабушку и 15-летнего брата. К тому моменту огонь уже охватил площадь в 60 квадратов. Для тушения привлекли 19 спасателей на шести автоцистернах.

На месте спасателям пришлось эвакуировать 20 человек.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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