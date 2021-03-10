В Ростовской области еще 22 человека скончались от последствий коронавируса
В Ростовской области с подтверждённым ковидным диагнозом скончались ещё 22 человека. Данные по коронавирусу на 12 марта появились на портале регионального правительства.
За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 11 женщин в возрасте от 30 до 90 лет и 11 мужчин 35-летнего - 86-летнего возрастов. Патологоанатомы заключили, что все пациенты ковидных госпиталей, независимо от возраста, страдали разными хроническими заболеваниями. Они-то и усугубили состояние здоровья дончан.
Нарастающим итогом за весь период пандемии на Дону коронавирус забрал жизни 3 282 жителей. Всего в России от COVID-19 умерли 91 220 человек.
В Ростовской области специалисты зарегистрировали 243 новых случая заражения. Общее число инфицированных в регионе достигло 76 240.
Напомним, в связи с улучшением эпидситуации в Ростове-на-Дону власти города решили убрать лишние «ковидные» койки. Например, в госпитале ЦГБ имени Семашко планируют ликвидировать 280 мест, когда-то отведённых под тяжелобольных пациентов. Их переведут в докарантинный режим работы.