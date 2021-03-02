Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

За минувшие сутки COVID-19 унёс жизни 22 жителей Ростовской области

За минувшие сутки COVID-19 унёс жизни 22 жителей Ростовской области
В Ростовской области ещё 22 жителя не смогли справиться с коронавирусной инфекцией. Данные на 4 марта опубликовали на портале регионального правительства.

За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 11 женщин в возрасте от 46 до 84 лет и 11 мужчин 52-летнего - 95-летнего возрастов. У всех пациентов ковидных госпиталей зарегистрировали разные хронические заболевания.

Нарастающим итогом число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 3 180. В России этот показатель составил 87 823. С 3 на 4 марта от COVID-19 скончались 475 граждан.

Добавим, в Ростовской области ещё у 271 человека подтвердился диагноз «коронавирус». За весь период пандемии на Дону специалисты насчитали 74 145 инфицированных.

В связи с ежедневным уменьшением количества заражённых в регионе постепенно снимают ограничения. Систему выхода из карантина власти области называют «Светофором». В «красных» зонах по-прежнему действуют строгие правила для предотвращения распространения вируса, а в «жёлтых» и «зелёных» вводят послабления.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.