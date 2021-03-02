За минувшие сутки COVID-19 унёс жизни 22 жителей Ростовской области

В Ростовской области ещё 22 жителя не смогли справиться с коронавирусной инфекцией. Данные на 4 марта опубликовали на портале регионального правительства.За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 11 женщин в возрасте от 46 до 84 лет и 11 мужчин 52-летнего - 95-летнего возрастов. У всех пациентов ковидных госпиталей зарегистрировали разные хронические заболевания.Нарастающим итогом число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 3 180. В России этот показатель составил 87 823. С 3 на 4 марта от COVID-19 скончались 475 граждан.Добавим, в Ростовской области ещё у 271 человека подтвердился диагноз «коронавирус». За весь период пандемии на Дону специалисты насчитали 74 145 инфицированных.В связи с ежедневным уменьшением количества заражённых в регионе постепенно снимают ограничения. Систему выхода из карантина власти области называют «Светофором». В «красных» зонах по-прежнему действуют строгие правила для предотвращения распространения вируса, а в «жёлтых» и «зелёных» вводят послабления.