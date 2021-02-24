В Ростовской области коронавирус забрал жизни ещё 16 человек

В Ростовской области с диагнозом «COVID-19» скончались ещё 16 человек. Информация появилась на официальном сайте регионального правительства 26 февраля.За минувшие сутки жертвами коронавируса стали 11 мужчин в возрасте от 49 до 84 лет и пять женщин 62-летнего - 72-летнего возрастов. Все пациенты страдали разными хроническими болезнями.С марта 2020-го по февраль 2021 года в Ростовской области зарегистрировали 3 095 случаев смерти с подтверждённым COVID-19. Всего в России умерли 85 304 человека, из них 428 граждан не смогли справиться с вирусом и скончались за последние сутки.Добавим, с 25 по 26 февраля в донском регионе 285 человек получили положительный результат на коронавирус. За весь период пандемии в области выявили 72 464 инфицированных.Ростов-на-Дону по-прежнему лидирует по числу подтверждённых ковидных случаев. Накануне в донской столице заболели COVID-19 111 человек. На второй и третьей позициях - Неклиновский район с 14 заражёнными, Таганрог и Азовский район - по 12 заражённых.