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Жертвами коронавируса в Ростовской области стали ещё 18 человек

Жертвами коронавируса в Ростовской области стали ещё 18 человек
В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 18 пациентов ковидных госпиталей. Информация появилась на портале регионального правительства 11 марта.

Жертвами COVID-19 стали ещё девять женщин в возрасте от 53 до 84 лет и девять мужчин 67-летнего - 85-летнего возрастов. Медики диагностировали у всех умерших разные хронические заболевания.

Нарастающим итогом количество смертей больных в Ростовской области с подтверждённым диагнозом «коронавирус» достигло 3 260. Всего в России насчитывается 90 734 летальных случая.

В регионе с 10 на 11 марта коронавирусом заразились 249 жителей. За весь период пандемии специалисты зарегистрировали 75 997 инфицированных.

Напомним, в донской столице хотят сократить число ковидных госпиталей. Это связано с улучшением эпидситуации в Ростове-на-Дону. Дело в том, что заболеваемость идёт на спад, и койки, отведённые для тяжелобольных, в последнее время пустуют. Власти планируют оставить отделение для заражённых COVID-19 на базе горбольницы № 20. Медицинские учреждения ЦГБ и ОКДЦ «Здоровье» начнут работать в докарантинном режиме.

Теги: коронавирус в Ростовской области жертвы коронавируса COVID-19 в Ростовской области

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