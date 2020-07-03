Зарезали из-за мяса и самогона: на Дону перед судом предстанут двое мужчин за убийство семейной пары

В Ростовской области перед судом предстанут двое мужчин, зарезавших семейную пару. 41-летний и 22-летний злоумышленники обвиняются по статьям «Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем» и «Разбой».По версии регионального СУ СК, в октябре 2019 года в поселке Глубокий Каменского района. В тот вечер подозреваемые проникли на территорию частного дома, чтобы украсть курицу. Когда злоумышленники начали выносить птицу, их заметила хозяйка.- Осознавая, что женщина может воспрепятствовать их преступному умыслу, один из обвиняемых нанес ей имеющимся при себе ножом множественные ранения в область туловища, от которых она скончалась на месте происшествия, - отметили в ведомстве. - Заметив сожителя погибшей, ставшего очевидцем, обвиняемые поочередно нанесли ему множественные удары ногами, деревянной палкой и ножом по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.После расправы подельники забрали из дома курицу, мясо и бутылку самогона.Злоумышленников арестовали и возбудили в отношении них уголовные дела. За совершенное преступление им грозит до 15 лет лишения свободы.Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.