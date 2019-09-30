В Краснодаре будут судить жителя Ростовской области за взятку и кражу ювелирных изделий



Житель Ростовской области пойдёт под суд в Краснодаре. Его обвиняют в крупной краже и взятке. Об этом сообщили в Южном СУТ СК 2 октября.



В марте 2019 года мужчина, находясь в Новочеркасске, обокрал ювелирную мастерскую. Он проник внутрь и похитил оттуда ноутбук и золотые изделия. Общая сумма ущерба составила 450 тысяч рублей. Злоумышленника объявили в розыск и на следующий день правоохранители сняли его с поезда «Ростов — Сочи». Дончанина задержали и доставили в отдел полиции станции Кавказская. Попав в кабинет сотрудника полиции, он предложил ему взятку в размере 39 тысяч рублей, чтобы тот его отпустил. За это в отношении него возбудили ещё одно дело по статье о взятке должностному лицу.



Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

