В донском парке "Малинки" вылупились птенцы австралийской хохлатой горлицы

Фото: южный парк Малинки

8 октября в Южном парке птиц «Малинки» в Ростовской области сообщили радостную новости. Хохлатая горлица стала матерью. У неё вылупились двое птенцов. Новоиспеченная мама чувствует себя отлично, за ней наблюдают специалисты.Малыши этого вида птиц рождаются абсолютно беспомощными: они слепые и практически лишены перьев. Родители заботятся о своих детёнышах, защищая их и оставаясь в гнезде даже при серьёзной угрозе.К концу третьей недели птенцы начинают осваивать полет и быстро привыкают к самостоятельной жизни.