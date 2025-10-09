Новости
В донском парке "Малинки" вылупились птенцы австралийской хохлатой горлицы

8 октября в Южном парке птиц «Малинки» в Ростовской области сообщили радостную новости. Хохлатая горлица стала матерью. У неё вылупились двое птенцов. Новоиспеченная мама чувствует себя отлично, за ней наблюдают специалисты.

Малыши этого вида птиц рождаются абсолютно беспомощными: они слепые и практически лишены перьев. Родители заботятся о своих детёнышах, защищая их и оставаясь в гнезде даже при серьёзной угрозе.

К концу третьей недели птенцы начинают осваивать полет и быстро привыкают к самостоятельной жизни.
Фото: южный парк Малинки
