В Ростове-на-Дону в районе падения беспилотника ввели режим ЧС

В Ростове в границах района, где пострадали дома, введен режим ЧС. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

ЧП произошло в Ленинском районе города в ночь на 27 августа. Из-за падения дрона произошли взрыв и пожар на крыше дома в переулке Халтуринском. При падении БПЛА из дома эвакуировали 15 человек. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

- Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома, - сказано в сообщении.

В ближайшее время на месте падения беспилотаника организуют уборку, ущерб будет оценен.

Напомним, утром 27 августа силами ПВО были уничтожены дроны в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах.
Фото: Rostov.ru
