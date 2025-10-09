Госэкспертиза одобрила проект модернизации ливневого коллектора в Ростове
Государственная экспертиза дала положительное заключение по проекту модернизации первого ливневого коллектора в Ростове-на-Дону.
Данные об этом внесены в единый государственный реестр экспертных заключений (ЕГРЗ).
В течение трех лет на территории, ограниченной улицами Доватора и Жданова в столице Дона, намерены проложить свыше 6 километров трубопроводов и соорудить локальные очистные установки с производительностью примерно 50 тысяч кубометров в сутки.