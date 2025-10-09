В Ростовской области неизвестные выбросили трех обгоревших котят в мусорку

Фото: Счастливчик

В Ростовской области в мусорном баке были обнаружены обгоревшие котята и их мать. Об этом вопиющем случае сообщили волонтеры из приюта для животных "Счастливчик", расположенного в городе Каменске-Шахтинском.Четвертого октября в светлое время суток жители поселка Лихого обнаружили в мусорном контейнере мешок с котятами и кошкой.- Мать котят в панике сбежала, как только вскрыли мешок, – рассказали представители приюта. – Попытки найти кошку не принесли результатов.Котята были срочно доставлены в лечебницу Каменска-Шахтинского для проведения осмотра. В ходе обследования выяснилось, что у трех котят диагностирован ушной клещ и крайне слабое состояние. У одной кошечки зафиксированы ожоги усов и ушей, у второго котенка-мальчика серьезные ожоги хвоста, ушей и передних лап. Один котенок отделался незначительными повреждениями.В настоящее время котята проходят курс лечения в больнице. Добровольцы активно занимаются поиском новых любящих хозяев для малышей.