В центре Ростова из-за дождей образовались пробки. Утром 9 октября на донскую столицу обрушились дожди.
Основные проблемы с движением возникли на улицах Красноармейской, Ворошиловском и Буденновском проспекте.
Автомобильные службы рекомендуют водителям быть внимательными и искать альтернативные пути следования.
В Госавтоинспекции региона подчеркнули, что из-за погоды возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Водителей призывают не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и быть предельно осторожными на дороге.