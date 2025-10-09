Новости
В центре Ростова из-за дождей образовались пробки

В центре Ростова из-за дождей образовались пробки. Утром 9 октября на донскую столицу обрушились дожди.

Основные проблемы с движением возникли на улицах Красноармейской, Ворошиловском и Буденновском проспекте.

Автомобильные службы рекомендуют водителям быть внимательными и искать альтернативные пути следования.

В Госавтоинспекции региона подчеркнули, что из-за погоды возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Водителей призывают не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и быть предельно осторожными на дороге.
Фото: Яндекс карты
